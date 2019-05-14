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Lipton işçilerinin mücadelesi sonuç verdi

Artvin'de miting yaptılar, gece gündüz nöbet tuttular, oruçlarını fabrikanın önünde açtılar. Sonunda mücadele sonuç verdi. Lipton çay fabrikasının kapatılması nedeniyle günlerdir direnen Tek-Gıda İş'e bağlı işçiler, direnişlerinin karşılığını almaya başladı

Lipton işçilerinin mücadelesi sonuç verdi

Artvin'in Arhavi ilçesinde Unilever şirketine ait olan çay fabrikasının kapatılması üzerine işçiler direnişe geçti. Tek Gıda-İş'e bağlı işçiler, müdalelerinin karşılığını almaya başladı.

Dokuz günü bulan direniş boyunca işçiler gece gündüz fabrika önünde nöbet tuttu, üreticilerle birlikte miting yaptı, oruçlarını fabrika önünde yaptıkları yemeklerle açtı. Ve sonunda fabrika yönetimi geri adım attı.

Tek Gıda-İş Dosan Şube Başkanı Mustafa Yüksel direnişin sonuç verdiğini söyledi.

İşçiler ise taleplerinin önemli bir kısmını kabul ettirebildikleri için umutlu...

Lipton çay fabrikası işçileri, sendikal mücadele ile aldıkları sonucun Türkiye'deki tüm işçiler için örnek olmasını diliyor.

HABER - KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #artvin #lipton
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