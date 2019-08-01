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Maaşı alamadığını öne süren inşaat işçisi iş makinesini kaçırdı

Denizli'de maaşı alamadığını öne süren bir inşaat işçisi iş makinesini kaçırdı. İzmir yolunda ilerleyen iş makinesi polis ekiplerince durduruldu.

Maaşı alamadığını öne süren inşaat işçisi iş makinesini kaçırdı

Denizli'de maaşını alamadığını öne süren işçi, park halindeki iş makinesini kaçırdı.

İddiaya göre, Denizli - İzmir kara yolu üzerindeki inşaat firmasında çalışan Sıddık K, maaşını almak için gittiği iş yerinde yarın ödeme yapılabileceği yanıtını aldı.

Duruma sinirlenen Sıddık K, iş yeri bahçesinde park halindeki iş makinesini çalıştırarak hızla uzaklaştı. İş yeri yetkililerinin ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, iş makinesinin İzmir yolunda ilerlediğini belirledi.

Polislerin, kaçırılan iş makinesini durdurma anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 

Takibe aldıkları iş makinesini kavşakta durduran ekipteki polis memuru, aracın üzerine çıkarak işçiyi ikna etmeye çalıştı. Sıddık K, üzerinde polis memuru olan iş makinesiyle yoluna devam etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Sıddık K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #denizli
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