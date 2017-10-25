Maden işçileri, kamuya ait maden sahalarının satılmasının önünü açacak kanun düzenlemesine karşı, 25 yıl önce olduğu gibi yeniden meydanlara inmeye hazırlanıyor. Açıklama Genel Maden İşçileri Sendikasından geldi. Torba Yasa'daki düzenleme geri çekilmezse, 90'lı yıllardaki gibi büyük madenci eylemleri

Hükümetin kamuya ait maden ocaklarını özelleştirme girişimleri, işçileri ayaklandırdı.



127 maddeli Torba Yasa geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yakında Genel Kurul'da görüşülecek Torba Yasa'nın 58'inci maddesi madencileri çok yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenlemeye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Türkiye Kömür İşletmeleri'ne ait maden sahaları parçalara ayrılarak ruhsatlarıyla birlikte satılabilecek.



Kamu mallarının satılarak özelleştirmesinin önünü açacak düzenlemeye maden işçileri tepkili. Genel Maden İşçileri Sendikası, düzenleme ilk gündeme geldiğinde tepkisini dile getirmişti. Genel Başkanı Ahmet Demirci, düzenlemenin geri çekilmemesine karşı yeni yol haritalarını açıklamıştı.



Demirci, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait en ufak çakıl taşının dahi özelleştirilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.



"Çünkü özelleştirme ölüm demektir" diyen Demirci, tasarının derhal geri çekilmesi için hükümete bir kez daha çağrı yaptı. Demircan, özelleştirmeye karşı 1990, 91 ve 1994 yıllarında yapılan büyük madenci direnişlerini hatırlattı, tasarının çekilmemesi halinde benzer eylemlerin yaşanabileceğini söyledi.



Demircan, yasanın Genel Kurul'da görüşülmeye başladığında farklı eylemlere de imza atabileceklerini söyledi. Gerektiğinde 7 bin 500 maden işçisiyle birlikte kendilerini yer altına kilitleyebileceklerini ifade etti.







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