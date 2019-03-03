Yahyalı ilçesindeki özel bir maden ocağında asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki özel bir maden ocağında asansör boşluğuna düşen işçi öldü.



Alınan bilgiye göre, Yahyalı maden yolu Sapakol mevkisinde bulunan özel bir çinko maden ocağında çalışan Barış Akış (36) kuyudan maden çıkardığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.



Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen AKUT ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılan Akış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Akış'ın cesedi Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.



Akış'ın cenazesinin otopsinin ardından memleketi Adana'nın Feke ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.