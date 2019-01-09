Makro Market işçileri gasp edilen tazminat haklarını istedi. Ankara’da kitlesel basın açıklaması yapan işçiler sık sık, “Tazminat hakkımız söke söke alırız” sloganları attı

Türkiye’nin en büyük perakende market zincirlerinden Makro Market geçen Ekim ayında konkordato talebinde bulunmuştu.



Konkordato talebinin ardından 6500 işçinin çalıştığı Makro Marketlerin Ankara, Kayseri, Konya, Samsun, Tekirdağ, Antalya, Mersin ve Malatya’da bulunan mağazaları kapandı.



Makro Market’in kapanmayan mağazaları da Taze Market adı altında faaliyet göstermeye devam etti.



Kapanan mağazalarda çalışan binlerce işçinin yasal kıdem ve ihbar tazminatları ödenmedi.



Makro işçileri, ödenmeyen tazminat haklarını almak için DİSK’e bağlı Nakliyat İş öncülüğünde Ankara’da kitlesel basın açıklaması yaptı.



İşçiler adına konuşan Nakliyat İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, işçilerin tazminatları ödenene kadar mücadele edeceklerini belirtti.





HABER: TANSEV KARA

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