Mersin'de konkordato ilan eden Makro Market'te çalışan işçiler hem işsiz kaldı hem de haklarını almadı. Kıdem ve ihbar tanzimatlarını almak için uğraşan yüzlerce işçi eylem yaptı

Haklarını almak için günlerce beklediler, yaptıkları eylemlerle seslerini duyurmaya çalıştılar.



Makro Market zinciri birçok ilde konkordato ilan edince 6 bin 500 kişi işsiz kaldı.



Mağduriyetlerin yaşandığı yerlerden biri de Mersin. Kıdem ve ihbar tanzimatlarını almak için uğraşan yüzlerce işçi eylem yaptı.



İşçiler taleplerini dile getiren işçiler taleplerini taşıdıkları dövizlere yazdı. Sloganlarla Mersin Cumhuriyet Meydanında seslerini duyurmaya çalışan işçilere Nakliyat İş sendikası ve vatandaşlar destek verdi.



İşçilerin tek isteği, bir an önce bütün haklarını alabilmek.



ulusal.com.tr