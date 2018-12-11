İşten atılan Makro Market işçileri, tazminatlarının ödenmesi için işverenden söz aldı. Aylardır haklarını geri almak için eylem yapan işçiler işverenle Ankara'da bir araya geldi. Türk İş’e bağlı Tez-Koop-İş Sendikası da işçilere destek verdi

Makro Market zincirinin bir başka firmaya devredilmesiyle işten atılan emekçiler, tazminatlarını alamadıkları için hak mücadelesini sürdürüyor.



Tazminatları için mücadele eden işçiler, Ankara’da Makro Market Genel Müdürlüğü önünde bir kez daha eylem yaptı.



Eylem öncesi ilk açıklama Türk İş’e bağlı Tez-Koop-İş Sendikası'nda yapıldı.



Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, hileli iflaslarla çalışanların mağdur edildiğini belirtti.



Basın açıklamasının ardından işçiler Ankara’nın Kahramankazan İlçesi’nde bulunan Makro Market Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı.



Eylem sonrası Makro Market işvereni ile görüşen işçiler, tazminatların ödeneceğine ilişkin söz aldı.







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