Kayseri'de Makro Market işçileri şirket iflas etiği gerekçisiyle işten atıldı... Yaklaşık 500 işçi mağdur... Kademe kademe işten çıkarılan emekçiler muhatap bulamamaktan şikayetçi.

Önce konkordato ilan etti sonra başka firmaya devredildi.



Gerekçe olarak kriz gösterildi yaklaşık 500 kişi işten çıkarıldı.



Kayseri'de Makro Market işçileri ne olduğunu anlamadan işten atıldı, üstelik yasal hakları da verilmedi.



Kimi mesai ücretlerini kimi aylarca çalıştığı maaşını alamadı, mağdur oldu.



İşten zamansız çıkarılan işçiler karşılarında bir muhatap bulamamaktan da şikayetçi.



Emekçilere destek Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı Necdet Tosun, "İşçilerin her zaman yanındayız" dedi.



Tosun işçilere huhuksal süreçte de yardım edeceklerini vurguladı.



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