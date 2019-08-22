Manisa Soma'da işten çıkarılan ve tazminatlarını alamayan 3 bin 500 maden işçisi yürüyüş düzenledi. Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın destek verdiği yürüyüş, Ege Linyit İşletmeleri Müdürlüğü önünde sonlandırdı.

İşten çıkarılan binlerce emekçi tazminat hakkı için yürüdü.



Manisa Soma'da işlerinden çıkarılıp tazminatlarını alamayan 3 bin 500 maden işçisi yürüyüş düzenledi.



Cengiz Topel Meydanı'ndan başlatılan yürüyüşe Bağımsız Maden-İş Sendikası da destek verdi.



Emekçilerin yürüyüşü Türkiye Kömür İşletmeleri'ne bağlı Ege Linyit İşletmeleri Müdürlüğü önünde sonlandırdı.



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