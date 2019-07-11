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Manisa Soma'da 3 bin işçinin tazminat mücadelesi

Manisa Soma'da 2014 yılında işten çıkarılan madenciler, tazminatlarını hala alamadı. Yaklaşık 3 bin işçi Soma meydanında toplanıp basın açıklaması yaptı. Emekçiler, bir kez daha seslerini yetkililere duyurmaya çalıştı.

Manisa Soma'da 3 bin işçinin tazminat mücadelesi

Yaklaşık 3 bin işçi Soma meydanında toplandı. Basın açıklması yapıldı. İşçiler seslerini yetkililere duyurmaya çalıştı.

Onlar Manisa Soma'da haksız yere işten çıkarılan emekçiler...

13 Mayıs 2014 yılında yaşanan maden faciasından sonra işten çıkarılan 2 bin 831 emekçi tazminatlarını hala alamadı.

Yetkililerle görüşselerde hiçbir sonuç alamadılar. Yıllardır beklediler, bekletildiler.

Tek istekleri biran önce hakettikleri tazminatlarını almak. Bunun için yetkililere bir kez daha seslendiler.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Manisa #soma
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