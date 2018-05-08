Direnişin adresi Manisa Organize Sanayi Bölgesi...19 ve 23-24 Nisan'da, 3 ayrı grup olarak 16 emekçinin işine son verildi.
Klima üreten işçiler, İş Kanunu'nun 25'inci maddesince işten çıkarıldı. Yani yüz kızartıcı suçtan...
O günden beri direniyorlar.
İzmir'in Çiğli, Kemalpaşa ve Gaziemir organize sanayi bölgelerinde çalışan diğer işçiler de emekçilere destek verdi.
İşçilerin sendikalı olduğu için işten çıkarıldığını belirten Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, "mücadelemiz sürecek" dedi.
ulusal.com.tr
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