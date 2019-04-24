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Mansur Yavaş'tan emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (EYT SYDD) bugün 'hayırlı olsun' ziyaretine geldiğini belirterek "EYT için yetki sınırlarımız içinde çözümlerimizi uygulayacağız. Ankara’da her vatandaşın refah içinde yaşayabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı

Mansur Yavaş'tan emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (EYT SYDD) bugün 'hayırlı olsun' ziyaretine geldiğini belirtti.

Yavaş, şunları belirtti:

"Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bugün hayırlı olsun ziyaretimize geldi. 

EYT için yetki sınırlarımız içinde çözümlerimizi uygulayacağız. 

Ankara’da her vatandaşın refah içinde yaşayabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Mansur Yavaş #eyt #ankara #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt sydd
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