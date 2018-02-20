Coca Cola, Samsung, Shell gibi uluslararası markalara hizmet veren MAP şirketinde 38 işçi, işten atıldı. Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan emekçiler, şirket önünde eylem yaptı. Eylemde, “İşveren OHAL’i fırsata çevirdi” denildi.

Sendikalaşma hakkını kullanan işçiler, işten atıldı.



Coca Cola, Samsung, Shell gibi dünya çapında tanınan markalara dağıtım hizmeti veren MAP şirketinde çalışan işçiler, Tez Koop İş sendikasına üye oldu.



MAP işvereni, İç Anadolu Bölgesi’nden 20, İstanbul’dan 10, Antalya ve Isparta’da çalışan 6, Adana ve Mersin’den 2 olmak üzere toplam 38 işçiyi, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten attı.



Türk İş’e bağlı Tez Koop-İş Sendikası işçileri yalnız bırakmadı, MAP şirketinin Ankara ofisi önünde işverenin sendika karşıtı tutumunu protesto etti.



Eylemde işçiler adına Tez Koop-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar konuştu.



İşverenin Anayasa suçu işlediğini ifade eden Duyar, “MAP işvereni OHAL’i fırsata çevirerek işçileri işten atmıştır” dedi.





HABER: TANSEV KARA

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