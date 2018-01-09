Karaman'da 4 yıl önce maden kazasında hayatını kaybeden işçilerden Mehmet Baha'nın ailesi, açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Anne, baba ve 6 kardeşe toplam 440 bin lira ödeme yapılacak. Ancak ailenin avukatı şirket kapatıldığı için bu miktarın kağıt üzerinde kalmasından endişe duyuyor.

Maden faciasında çocuklarını kaybeden Baha ailesi, açtıkları manevi tazminat davasını kazandı.



Karaman'ın Ermenek ilçesinde 4 yıl önce Has Şekerler Madencilik'e ait ocakta su basması olmuş, 18 işçi yaşamını yitirmişti.



18 işçiden 32 yaşındaki Mehmet Baha'nın ailesi yargıya başvurdu. Has Şekerler Madencilik Şirketine, ruhsat sahibine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na manevi tazminat davası açtı.



Ermenek Asliye Hukuk Mahkemesi, bakanlık için görevsizlik kararı verdi. Mahkeme heyeti baba ve anneye 100'er bin lira, 6 kardeş için de ayrı ayrı 40'ar bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.



Ailenin avukatı Emin Bahçeevli'ye göre tazminat miktarı az. Üstelik maden ocağı kapatıldığı için bu parayı tahsil etmek de oldukça güç. Bahçevli, kararların caydırıcı olması için emsal niteliği taşıdığını söyledi.





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