1 Mayıs'ta meydanlar doldu taştı. Memur-Sen Kocaeli, Hak-İş ise Adana'daydı. Emek ve Dayanışma Gününü kutlayan işçiler, emperyalist politikaları kınadı. Yapılan açıklamalarda teröre tepki de vardı.





Sanayi ve işçi kentindeki kutlamaların adresi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ydı. Alanda halk oyunu gösterileri sunuldu, konserler verildi.



Meydandan toplanan 81 ilden kamu görevlilerinin arkasındaki "Kudüs'e selam, direnişe devam" pankartı ile Filistin'e destek de verildi.



Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın da kutlamalarda konuşma yaptı.



Programın yapılacağı meydanı dolduran işçilerin yanında eşleri ve çocukları da vardı.



Hak-İş Konfederasyonu da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Adana'da büyük coşkuyla kutladı.



Türkiye genelinden katılımcılarla düzenlenen miting, Uğur Mumcu Meydanı'ndaydı. Binlerce emekçi oradaydı. Türk bayraklarının taşındığı mitinge katılanlar, halay çekip eğlendi.



Mitingde konuşan Hak-İş Konfederasyonu Mahmut Arslan, teröre karşı verilen mücadelenin sürmesi gerektiğini vurguladı.



Memur-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kutladı.Sanayi ve işçi kentindeki kutlamaların adresi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ydı. Alanda halk oyunu gösterileri sunuldu, konserler verildi.Meydandan toplanan 81 ilden kamu görevlilerinin arkasındaki "Kudüs'e selam, direnişe devam" pankartı ile Filistin'e destek de verildi.Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın da kutlamalarda konuşma yaptı.Programın yapılacağı meydanı dolduran işçilerin yanında eşleri ve çocukları da vardı.Hak-İş Konfederasyonu da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Adana'da büyük coşkuyla kutladı.Türkiye genelinden katılımcılarla düzenlenen miting, Uğur Mumcu Meydanı'ndaydı. Binlerce emekçi oradaydı. Türk bayraklarının taşındığı mitinge katılanlar, halay çekip eğlendi.Mitingde konuşan Hak-İş Konfederasyonu Mahmut Arslan, teröre karşı verilen mücadelenin sürmesi gerektiğini vurguladı.