Memur Sen zam talebini açıkladı

Memur Sen, Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri öncesinde milyonlarca memur için zam talebini açıkladı. Sendika, seyyanen 200 lira zam, 2020 için yüzde 8+7, 2021 için ise yüzde 6+6 talep etti. Sendika, ayrıca ilk yıl için yüzde 3, ikinci yıl için de yüzde 2 refah payı verilmesini istedi.

Yeni zam oranları için bakanlık önünde hükümete böyle seslendiler. Maaşlarının iyileştirilmesini istediler.



1 Ağustos'ta başlayacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri için geri sayım sürüyor.



Türkiye Kamu-Sen'in ardından Memur-Sen de 2020-2021 yılları için istediği zam oranını açıkladı. Hazırlanan teklif metni Çalışma Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.



Milyonlarca memur ve emeklisi için Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak. Hükümetle anlaşmayı kamu emekçinin temsilci olarak Memur-Sen imzalayacak. Ancak masadaki yetkili sendika konumunda olan Memur-Sen'in talebi Türkiye Kamu-Sen'in beklentisinin altında.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika üyeleriyle birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Yalçın, kamuda kadrosuz çalışmanın da bitirilmesini istedi.



Yalçın, ayrıca kamu görevlilerine 754 lira kreş yardımı yapılmasını, eş yardımının 576 liraya, çocuk yardımının ise 144 liraya çıkartılmasını önerdi.





ulusal.com.tr