Milyonlarca memurun alacağı zam oranı için Hakem Kurulu'nun mesaisi sürüyor. Kurul heyeti en geç 28 Ağustos'ta kararını açıklayacak. Karar öncesi ise Memur-Sen 81 ilde eş zamanlı basın açıklamaları yaptı. Gündem Konfederasyon Hakem Kurulu'ndaki toplu sözleşme görüşmeleriydi. Açıklamada, beklentiler ve itirazlar dile getirildi.

Hakem Kurulu milyonlarca kamu emekçisinin zam oranı için mesai yaparken, memurlar bir kez daha alanlara indi. Kurul’a "adil bir karar" vermesi için çağrı yaptı.Yaklaşık 5 buçuk milyon memur ve memur emeklisinin zam oranlarında hükümet ve Memur-Sen arasında uzlaşı sağlanamamıştı. Tarafların anlaşamaması üzerine dosya Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşındı.24 Ağustos'ta mesaisine başlayan Hakem Kurulu ise son sözünü en geç 28 Ağustos günü açıklayacak.Kurul’un mesaisi sürerken, memurlar yine eylemdeydi. Memur-Sen üyeleri 81 ilde eş zamanlı açıklama yaptı. Ankara’da ise adres Sıhhiye’deki Abdi İpekçi Parkı oldu.Daha önce uzlaşılan başlıkların hükümet tarafından tekrar masaya getirilmesine tepki gösteren memurlar, kuruldan hakkaniyetli bir karar çıkmasını bekliyor.