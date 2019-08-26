Hakem Kurulu milyonlarca kamu emekçisinin zam oranı için mesai yaparken, memurlar bir kez daha alanlara indi. Kurul’a "adil bir karar" vermesi için çağrı yaptı.
Yaklaşık 5 buçuk milyon memur ve memur emeklisinin zam oranlarında hükümet ve Memur-Sen arasında uzlaşı sağlanamamıştı. Tarafların anlaşamaması üzerine dosya Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşındı.
24 Ağustos'ta mesaisine başlayan Hakem Kurulu ise son sözünü en geç 28 Ağustos günü açıklayacak.
Kurul’un mesaisi sürerken, memurlar yine eylemdeydi. Memur-Sen üyeleri 81 ilde eş zamanlı açıklama yaptı. Ankara’da ise adres Sıhhiye’deki Abdi İpekçi Parkı oldu.
Daha önce uzlaşılan başlıkların hükümet tarafından tekrar masaya getirilmesine tepki gösteren memurlar, kuruldan hakkaniyetli bir karar çıkmasını bekliyor.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.