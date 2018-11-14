Memurlar hükümetten ek zam talep ediyor. Bu talep mektuplarla Cumhurbaşkanlığına iletildi. Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yılsonunu beklemeden hükümetin memur ve emeklilerin maaşlarına zam yapmasını istedi.

Ek zam eylemi yaptılar, Cumhurbaşkanlığına mektup gönderdiler.



Binlerce memur, yurdun dört bir yanında sesini yükseltti. Yüksek enflasyon karşısında eriyen maaşlarına ek zam talep ettiler...



Türkiye Kamu-Sen önderliğinde yapılan eylemin Ankara’daki adresi Kızılay PTT önüydü.



Eylemde açıklamayı Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu Genel başkanı Önder Kahveci yaptı.



Kahveci, belirlenen maaş artışlarıyla memurların 2019 yılını kurtarmasının mümkün olmadığını vurguladı.



Eylemde, Andımız’ı ırkçı söylem ilan eden Memur Sen’e de “Andımız’a savaş açacağınıza memur için mücadele edin” dövizleriyle tepki gösterildi.



Açıklamanın ardından genel başkan Önder Kahveci ve beraberindeki heyet Kızılay’daki PTT’ye girerek taleplerini içeren mektupları Cumhurbaşkanlığı’na gönderdi.





HABER: TANSEV KARA

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