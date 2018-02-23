Kocaeli'de Lastik-İş, Pirelli, Brissa ve Goodyear fabrikalarında, işverenden istediği zammı alan işçiler anlaşmanın ardından fabrika önünü bayram yerine çevirdi.

Meşaleler yakıldı, başkan omuzlarda taşındı. İzmit'te lastik işçileri, toplu sözleşmede işveren ile sendikanın anlaşmasını işte böyle kutladı.DİSK'e bağlı Lastik-iş Sendikası, Pirelli, Brissa, Goodyear'ın Adapazarı ve İzmit fabrikalarında 11 Ocak'ta işverenle masaya oturdu.İşveren ile sendika arasında sıkı bir pazarlık yapıldı. Taraflar 6'ncı görüşmenin ardından anlaşmaya vardı.İşveren kadrolu işçilere yüzde 12, destek hizmetlerinde çalışanlara ise bir yıl için yüzde 25 zam yaptı.Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, işçilerle bir araya geldi. Karacan toplu sözleşmenin ayrıntılarını işçilerle paylaştı.Emekçiler, daha sonra meşaleli kutlama yaptı.