Meslek hastalığına yakalanan işçiler, işsizliğe mahkum ediliyor

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Maltepe Kara Dikimevi Müdürlüğünde çalışan Münevver Esma Bayramoğlu’nun iş akdi, Meslek Hastalıkları Hastanesinin verdiği "heyet raporu" gerekçe gösterilerek feshedildi.

Türk Harb-İş Sendikası üyeleri, Kara Dikimevi önünde Bayramoğlu’nun işten çıkarılmasını protesto etti. Sendika yönetiminin, eylem sırasında, üzerinde “Bu işyerinde İşçi Kıyımı Var” yazılı tişörtler giymesi dikkat çekti.

Türk Harb-İş Sendikası İstanbul Şube Başkanı Murat Yalçınkaya, işverenin, hem iş yasasını hem de toplu sözleşme hükümlerini hiçe saydığını vurguladı “Arkadaşımız işine geri dönene dek, mücadelemiz sürecek” dedi.

Eyleme, Türk Metal, DERİTEKS ve Liman-İş Sendikaları ile Vatan Partisi üyeleri de destek verdi.

Kara Dikimevinde daha önce de aynı gerekçeyle engelli bir işçi işten çıkarılmıştı.

HABER-KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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