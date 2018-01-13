Demiri büken, çeliği nakış gibi işleyen metal işçileri meydanlara indi. Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası arasındaki görüşmelerden sonuç çıkmadı. Görüşmeler bitti, eylemler başladı. İşçiler grev rotasına girdi

130 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme sonuçsuz kaldı. Türkiye'de Metal Fırtınası'nın uğultuları meydanlarda duyuldu.



İşyerini evi, tezgâhını yatağı bilen Türk Metal Sendikasına üye işçiler, İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda eylem yaptı. MESS’i son kez uyaran işçiler GREV’e bir adım daha yaklaştı.



Yüzde 3,2'lik teklifini yüzde 6,4'e yükselten MESS sosyal yardımlara da yüzde 12,8 oranında artış teklif etti. Ancak masaya yüzde 38,2 artış talebiyle masaya oturan Türk Metal Sendikası, teklifi reddetti.



Türk Metal Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Mürsel Öcal da ara buluculuk sürecinin ardından greve çıkacaklarını ilan etti.



Türk Metal Sendikası'nın eylemi yurdun dört bir yanındaydı. İstanbul'da eylemin adresi Şirinevler Meydanı oldu. Emekçiler son kez iş vereni uyardı.



Yurdun dört bir yanında manzara aynıydı.



Tekirdağ, Bolu, Manisa ve emeğin Başkenti Sakarya'da da on binlerce emekçi meydanlardaydı.



HABER-KAMERA: AKIN KARA

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