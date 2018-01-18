130 Bin metal emekçisi Şubat ayında greve çıkıyor. Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, haklarını alana kadar grevi sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye'nin büyümesinde kilit sektör olan, 157 milyar dolar ihracattın büyük kısmını gerçekleştiren metal sanayisinde işçiler greve gidiyor.



Birleşik Metal İş Sendikası, toplu sözleşme görüşmelerinde MESS ile anlaşma sağlayamadı. Arabulucu da toplu sözleşmelerine katkı sağlayamadı.



Tüm Türkiye'de basın açıklaması yapan Metal İşçileri'nin bu seferki adresi Mersin Özgür Çocuk Parkı oldu.



Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu metal işçilerine çağrı yaptı.



Burası da Manisa...Manolya Meydanı'nda buluşan işçiler, mücadeleye omuz verdi.



İşçiler haklarını için alanlarda olacaklarını söyledi.



ulusal.com.tr