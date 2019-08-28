Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un EYT açıklamaları sonrası yaptığı açıklamada Mevlana'nın "Edepli edebinden susar, edepsiz de ben susturdum zanneder" sözünü paylaştı. Özüpak, "Edep bilenler başkadır. Edepli insanın dili sevgi ve saygı dan geçer. Biz bu dilden de, davamızdan da vazgeçmeyenleriz" dedi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un EYT açıklamaları sonrası paylaşımda bulundu.



Özüpak, Mevlana'nın "Edepli edebinden susar, edepsiz de ben susturdum zanneder" sözünü paylaştı.



Açıklamasını sürdüren Gönül Boran Özüpak, "Edep bilenler başkadır. Edepli insanın dili sevgi ve saygı dan geçer. Biz bu dilden de, davamızdan da vazgeçmeyenleriz." ifadelerini kullandı.



MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bugün EYT'lilerle ilgili açıklama yapmıştı.



ulusal.com.tr



