MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, EYT ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. "EYT'lilerin dikkatine" ifadelerini kullanan MHP'li Enginyurt, "EYT mücadelesini, gasp edilen hakkın iadesi olarak destekledim. EYTSYDD diye CHP vagonuna yük taşıyan, Ak Parti ve MHP düşmanı derneğin, yöneticileri ve Muhalif tipleri hakaret ve küfür ettikçe isyan ediyorum" dedi

Daha önceki emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyetleriyle ilgili yaptığı açıklama ile tepki çeken MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yeni bir açıklama yaptı.



Enginyurt, "EYT'lilerin dikkatine" ifadelerini kullandı.



MHP'li Enginyurt, şunları belirtti:



"EYT'LİLERİN DİKKATİNE!



EYT mücadelesini, gasp edilen hakkın iadesi olarak destekledim.



EYTSYDD diye CHP vagonuna yük taşıyan, Ak Parti ve MHP düşmanı derneğin, yöneticileri ve Muhalif tipleri hakaret ve küfür ettikçe isyan ediyorum.



Tepkim EYT MAĞDURLARINA değil, EYT'yi KULLANANLARADIR."



ulusal.com.tr



