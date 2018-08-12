İstanbul'da 4 ay önce MİGROS'a satılan 22 Makro mağazası çalışanı 1500 kişi işten çıkarıldı. Ancak emekçilerin tazminatları hâlâ ödenmedi. Ataşehir Migros önünde eylem yapan emekçiler, 2 hafta önce söz verilmesine rağmen bir türlü ödenmeyen tazminatlarını istedi.

Söz verildi, tutulmadı. 1500 işçi işten çıkarıldı ama hâlâ tazminatları ödenmedi.İstanbul'da bulunan 22 Makro alışveriş mağazası 4 ay önce Migros'a satıldı. Satın alma sonrası 1500 kişi işten tazminatsız olarak çıkarıldı.Hak arama mücadelesi yürüten emekçiler, Makro ve Migros yöneticileriyle defalarca görüştü. Her seferinde sorunun çözüleceği söylendi. İşçilere göre tazminat için asıl sorumlu Makro ancak Makro ödemediği için Migros ödemek zorunda.İddiaya göre 2 hafta önce de Migros yöneticileri ile yapılan görüşmede işçilere tazminatların ödeneceği sözü verildi. Ancak tutulmadı.Hakkını arayan emekçiler Ataşehir'de bulunan Migros mağazası önünde bir araya geldi. Mağaza önünde barikat kuran polis ekibi işçilerin mağazaya girişine izin vermedi.Migros yönetimine tepki gösteren işçiler, tazminatlarını alıncaya kadar mücadele edeceklerini vurguladı.İşçiler tazminatlarını alana kadar Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri İstanbul genelindeki 22 Migros mağazası önünde eylem yapacak.