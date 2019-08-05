Toplu sözleşme masasındaki memur sendikaları, artan enflasyon karşısında hakkaniyetli bir zam bekliyor. Temmuz ayında da enflasyonun arttığına dikkat çeken kamu emekçileri, hükümetin zam oranı için ekonomik hedefleri değil gerçekleşen rakamları dikkate almasını istiyor.

Milyonlarca kamu emekçisinin gözü 16 Ağustos'a çevrildi.Toplu İş Sözleşmesi masasındaki Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci son gelişmeleri Ulusal Kanal'a değerlendirdi. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon rakamlarına dikkat çekti.Kahveci, yüzde 19.91 çıkan Tüketici Fiyat Endeksi'nin yanı sıra gıda enflasyonun daha yüksek olduğunu belirtti. Halkın belinin gıda enflasyonu karşısında daha da çok büküldüğünü vurguladı.Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 2020 ve 2021 yılları için yapılıyor. Hükümet 2020 yılı için enflasyonun yüzde 9.8, 2021 içinse yüzde 6,0 olmasını hedefliyor. Önder Kahveci, hükümetin hedeflenen değil gerçekleşen enflasyon verilerine göre zam önermesini istiyor.