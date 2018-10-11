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Mobilyacılar kepenk kapatma eşiğinde

Mobilyacılar kepenk kapatmanın eşiğinde. Dolara endeksli ithal ham madde nedeniyle artan maliyetler karşısında çaresiz kalan mobilyacılar, işçi çıkarıyor. Ulusal Kanal'a konuşan İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan 100'e yakın üreticinin kapatma başvurusu yaptığını söyledi. Özkoparan, çözümün yerli üretim olduğunu vurguladı.

Mobilyacılar kepenk kapatma eşiğinde

Türkiye mobilya sektöründe de dışa bağımlı. Metal iskeletten ahşaba, süngerden kumaşa; neredeyse bir mobilyanın bütün malzemeleri yurt dışından alınıyor. Döviz kuruna, yüksek enflasyon ve faiz de eklenince, kepenkler kapanma noktasına geldi. 

İzmir'de mobilya bölgesi olan Karabağlar'da sokaklar sessiz.  İşçiler de oturuyor.

Üretici kara kara yıl sonunu nasıl çıkaracağını düşünüyor.

İşler durma noktasına geldi. İşverenler işçi çıkarmaya başladı. Şimdi ise kepenk kapatmayı gündeme aldı. 

Üretici ithal girdilerin yerine yerli üretimden yana. 

İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan da çözümü önerilerini Kanal’a anlattı.

HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ 
KAMERAMAN: ERDEM ÖZDEMİR
ulusal.com.tr

Etiketler; #mobilyacılar #kepenk
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