Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Serdaroğlu:"Metal işçileri 2 Şubat'ta haklarını almak için grevlerini başlatacak"

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş üyeleri, 2 Şubat'ta yapmayı planladıkları grevin ilanını, Bursa'nın Mudanya ilçesinde kablo üretimi yapan Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. fabrikasının kapısına astı.



Grev ilanının asılmasının ardından Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Genel Sekreter Özkan Atar, Bursa Şube Başkanı Ayhan Ekinci ve vardiyadan çıkan yaklaşık 150 işçi, fabrikadan Mudanya İskele Meydanı'na kadar yürüdü.



Meydandaki Atatürk Anıtı önünde bir konuşma yapan Genel Başkan Serdaroğlu, metal işçilerinin haklarını aramak için yollara çıktığını belirtti.



Serdaroğlu, Mudanya'da faaliyet gösteren fabrikanın kapısına grev ilanını astıklarını vurgulayarak, "Metal işçileri 2 Şubat'ta haklarını almak için grevlerini başlatacak. Buradan selam olsun bu mücadeleyi yürüten metal işçilerine. Bursa, metal işçilerinin yoğun olduğu bir bölge. Biz buradan ateşi yaktık. Metal işçileri onların istediği 3 yıllık sözleşmeye imza atmayacak." diye konuştu.



Açıklamanın ardından bir süre slogan atan grup, daha sonra dağıldı.