2013 ile 2016 arasında yapılan araştırma kokunç veriyi ortaya çıkardı.
Çalışma, Konya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Nuri Çelik ve Öğretim Görevlisi Dr. Atiye Bilim'e ait. 3 yılda toplam 14 bin 910 iş kazası incelendi.
Araştırmada işçinin deneyimi, yaşı, eğitim seviyesi, uzmanlık alanı, iş sağlığı ve güvenliği gibi farklı parametreler değerlendirildi.
En çok ölüm kazalarının inşaat sektöründe olması, iş güvenliğini bir kez daha akıllara getirdi.
Kazaların önüne geçebilmek için alanında uzman kişilerin çalıştırılması riski azaltan unsurlardan biri.
ulusal.com.tr
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