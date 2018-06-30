Artvin'de bir taş ocağında yaşanan heyelan, az daha faciaya neden oluyordu. Olaydan yaralı kurtulan operatör Rıfat Başar, şefini önlem almamakla suçladı. Heyelanla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölümden döndü, isyan etti. Yaralı halde yaşadıklarını anlattı.Artvin'de bir taş ocağında çalışan operatör Rıfat Başar, 3 gün önce büyük bir kaza atlattı. Bir ocakta, taş alımı için kontröllü patlatma yapılmış, büyük çatlaklar oluşmuştu. Bunu farkeden Rıfat Başar, heyelan oluşabileceğini düşünüp, karayolları ve jandarma görevlilerini aradı.Ekipler hemen bölgeye gitti... Ve korkulan oldu. Heyelan meydana geldi. Kaya parçaları yolda güvenlik önlemi alan 2 asker ile operatör Rıfat Başar'ın yaralanmasına neden oldu.Arazide büyük açılmalar oluştuğunu söyleyen Başar, olayı şefine anlattığını ancak önemsemediğini savundu.Yaralı kurtulan operatör, iş güvenliğine daha fazla dikkat edilmesini istedi.Taşocağındaki heyelanla ilgili Hopa Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.