banner982
İyi Parti’de ‘milliyetçilik’ tartışması
İyi Parti’de ‘milliyetçilik’ tartışması
Almanya'da sığınmacı krizi devam ediyor
Almanya'da sığınmacı krizi devam ediyor
Liselere tercih süreci başladı
Liselere tercih süreci başladı
'Mısır’la işbirliği önemli'
'Mısır’la işbirliği önemli'

Ölümden döndü, böyle isyan etti

Artvin'de bir taş ocağında yaşanan heyelan, az daha faciaya neden oluyordu. Olaydan yaralı kurtulan operatör Rıfat Başar, şefini önlem almamakla suçladı. Heyelanla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölümden döndü, böyle isyan etti
Ölümden döndü, isyan etti. Yaralı halde yaşadıklarını anlattı.

Artvin'de bir taş ocağında çalışan operatör Rıfat Başar, 3 gün önce büyük bir kaza atlattı. Bir ocakta, taş alımı için kontröllü patlatma yapılmış, büyük çatlaklar oluşmuştu. Bunu farkeden Rıfat Başar, heyelan oluşabileceğini düşünüp, karayolları ve jandarma görevlilerini aradı.

Ekipler hemen bölgeye gitti... Ve korkulan oldu. Heyelan meydana geldi. Kaya parçaları yolda güvenlik önlemi alan 2 asker ile operatör Rıfat Başar'ın yaralanmasına neden oldu. 

Arazide büyük açılmalar oluştuğunu söyleyen Başar, olayı şefine anlattığını ancak önemsemediğini savundu.

Yaralı kurtulan operatör, iş güvenliğine daha fazla dikkat edilmesini istedi.

Taşocağındaki heyelanla ilgili Hopa Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.