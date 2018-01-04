7 Ocak'ta Ulusal Kanal öncülüğünde düzenlenecek Taşeron İşçiliği Büyük Kurultayı'na sayılı günler kaldı. Katılımcılardan Tezkoop-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar, bütün emekçileri büyük buluşmaya davet etti. Duyar, yeni düzenlemeyle ikinci sınıf kadro getirildiğini söyledi, hak kayıpları olduğunu vurguladı

OHAL kararnamesiyle getirilen taşerona kadro düzenlemesiyle bazı hak ve mali kayıplar gündeme geldi. İşçilerin tepkisi sürüyor.



18 yıldır görev başında üreticinin sesi olmayı başaran Ulusal Kanal'ın 7 Ocak'ta yapacağı Taşeron İşçiliği Büyük Kurultayı'na kısa bir süre kaldı.



Katılımcılardan Tezkoop-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar, yeni düzenlemeyle gündeme gelecek sorunlara kurultayda yanıt arayacakları söyledi.



Kararnameyle ikinci sınıf kadro uygulaması getirildiğini savunan Duyar, işçiler haklarına kavuşana dek mücadele edeceklerini vurguladı.



HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERAMAN: UĞUR MARANGOZ

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