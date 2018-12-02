Düşük ücretlerin iyileştirilmesi, insanca koşullarda çalışabilmek için örgütlenen emekçiler işlerini kaybediyor. Eskişehir'de REYSAŞ/TüvTürk Araç Muayene İstasyonu'nda çalışan 15 işçi de sendikalı oldukları için işten çıkarıldı. Nakliyat-İş'e üye olan işçiler istasyon önünde nöbette.

İşveren sendikalaşmanın önünü kesmeye çalışıyor, işçilerin gözünü korkutmak için sendakilara üye olan işçileri çeşitli bahanelerle işten çıkarıyor.Eskişehir'de REYSAŞ/TüvTürk Eskişehir Araç Muayene İstasyonu'nda çalışırken Nakliyat-İŞ sendikası üyesi olan 15 işçi gibi."Anaysal hakkımızı kullandık" diyen işçiler konuyu yargıya taşıdı, araç muayene istasyonu önünde nöbete başladı.DİSK Nakliyat-İŞ Eskişehir Anadolu Şube Başkanı Ali Özçelik, işten çıkarılma ve dava sürecini Ulusal Kanal’a anlattı.Özçelik, özelleştirmelerin işverenin elini güçlendirdiğini, hukuki boşlukları kendi lehlerine kullandıklarını belirtti.Nöbetteki işçilere; Vatan Partisi Eskişehir İl Örgütü, Vatan Partisi Eskişehir Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği'nde de destek geldi. Vatan Partisi Eskişehir İl Sekreteri Temel Aras "Krizin Faturası Emekçilere ve Millete Çıkarılamaz" dedi.İşçiler haklarını alıncaya kadar eylemlerini sürdürecek.