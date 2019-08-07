3 günde 3 otobüs yandı, 5 kişi hayatını kaybetti. Bayram öncesi bir anda gözler şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslere çevrildi. Otobüsler neden yandı, çözüm ne? Özgür Doğu Saymaz'ın haberini Deniz Kamar'ın görüntüleriyle getiriyoruz karşınıza

Balıkesir de çıkan otobüs yangınında 5 kişi hayatını kaybetti. Peki otobüs yangınları neden çıkıyor? Yangına sebebiyet veren ihmaller neler? Denetimler yapılıyor mu? İşte haberimizde bu soruların cevabını arayacağız.Araç muayenelerinde "yangın algılama alarm sistemi" hafif kusur olarak geçiyor. Otobüs Yangınlarını Önleme ve Kara Güvenlik Araçlarını Güvenli Hale Getirme Derneği Genel Sekreteri Tarhan Aslan bu kusurun ağır kusur olarak yönetmeliğe geçmesi gerektiğini savunuyor.Otobüs yangınlarına en çok elektrik aksamında ki değişiklikler neden oluyor. Uzmanlar özellikle ısıtıcıların bulunduğu bölgelere dikkat çekiyor.Çözüm Araç İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği'nin uygulanmasından geçiyor. Bunun için de denetimlerin sıkı yapılması gerekiyor.Kurban Bayramı yaklaşıyor. Otobüsle seyahatler de artıyor. Peki otobüsle seyahatlerde nelere dikkat etmemiz gerekiyor?ulusal.com.tr