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Öz İplik İş'ten 'kıdem tazminatı' tepkisi

Ak Parti'nin kıdem tazminatını fona devretme hedefine, hükümete yakınlığıyla bilinen Hak-İş'e bağlı Öz İplik İş'ten tepki geldi. Öz İplik İş Genel Başkanı Rafi Ay, kıdem tazminatına erişimin kolaylaştırılması gerektiğini belirtti, vergi sisteminin adaletsiz olduğunu ifade etti.

Öz İplik İş'ten 'kıdem tazminatı' tepkisi

Kıdem tazminatının fona devredilmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Tepki bu kez Öz İplik İş'ten geldi.

Kıdem tazminatının fona aktarılmasını içeren  11'inci Kalkınma Planı Meclis'te kabul edilmişti. Buna göre,  Bireysel Emeklilik Sistemi ile kıdem tazminatı entegre edilecek.

Türk-İş kıdem tazminatının fona devredilmesiyle, genel greve gideceğini söylemişti. Konuyla ilgili, hükümete yakınlığıyla bilinen Öz İplik İş Genel Başkanı Rafi Ay da açıklama yaptı.  

Kolay erişim  sisteminin iyileştirilmesi gerektiğini belirtti Ay, fonu yönetmesi gereken kesime işaret etti.

Öz İplik İş Genel Başkanı, adaletsiz bir vergi sisteminin olduğunu da dile getirdi, gelir düzeyine göre vergi alınması konusunda uyarı yaptı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti
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