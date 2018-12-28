İZBAN'da greve devam eden emekçiler, işverenin algı yönetimine karşı da mücadele veriyor. İşverenin açıkladığı maaş ile sendikanın hesabı arasında tam bin liralık fark var. 21 yıllık sendikacı Talat Özdemir, aradaki bu farkın nedenini Ulusal Kanal’a anlattı.

İzmir’de 21 yıl sendikacılık yapan Talat Özdemir, İZBAN’daki maaş bilmecesini Ulusal Kanal’a değerlendirdi. Çünkü İZBAN işvereni ile sendikanın açıkladığı ücretlerde bin lira fark var.



İZBAN işçisi kanun ile verilen 112 yevmiye ikramiyesini alamıyordu. İşveren bu toplu sözleşmede yevmiyeyi 112’ye çıkarıyor ancak onu da ücret zammı gibi gösteriyor.



342 işçi siyasi malzeme yapıldığına dikkat çeken Özdemir, AKP ve CHP’yi eleştirdi.



İşçinin hedef tahtasına konulmasına vurgu yapan Talat Özdemir, İzmirlileri İZBAN emekçilerine sahip çıkmaya çağırdı.



Aynı zamanda Vatan Partisi İzmir İşçi Sendika Bürosu Başkanı olan Özdemir, toplu görüşmede sorumluluğun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nda olduğunu vurguladı.





HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: AKIN KARA

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