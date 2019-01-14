Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Tank Palet Fabrikası özelleştirilmedi, işletme hakkı devredildi" sözlerini bizzat Devletin yetkili kurumu yalanlıyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın tanımlamasına göre, "İşletme hakkı devri" geleneksel özelleştirme yöntemleri arasında gösteriliyor.

Tank Palet Fabrikası 1’inci Ana Bakım Fabrikasının işletme hakkı 25 yıllığına Katar ortaklı BMC firmasına verildi.



Sakarya’da konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bunun özelleştirme işlemi olmadığını, fabrikanın işletme hakkının devredildiğini söyledi.



Fakat Aydınlık Gazetesi Muhabiri Deniz Bilici’nin haberine göre, işletme hakkı, bir özelleştirme uygulaması olarak tarif ediliyor.



Buna göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 2016 yılında hazırladığı özelleştirme tanımlarında, "işletme hakkı devri" geleneksel özelleştirme yöntemleri arasında yer alıyor. Yani "işletme hakkı devri" de bir özelleştirme...



Erdoğan’ın açıklamasını değerlendiren Türk İş’e bağlı Harb İş Sendikası, "Fabrikanın özelleştirilmesine karşıyız, Katar’ın bizim ordumuzun fabrikasına girmesini istemiyoruz" açıklamasını yaptı.



Sendika ayrıca Türkiye çapında katılımın sağlanacağı özelleştirmeye karşı yapılacak mitinge hazırlanıyor. Mitingde işçilerin, 19 Ocak Cumartesi günü saat 13’de Sakarya Adapazarı’ndaki Bosna caddesinde buluşarak Gar Meydanı’na yürüyeceğini duyurdu.



Duyuruda, "Ordu malına sahip çıkmak adına tüm vatandaşlarımızı mitingimize davet ediyoruz." çağrısı da yapıldı.





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