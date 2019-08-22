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Özgür Erdursun'dan Sosyal Sigortalar Kurumu SSK primi ve BAĞ-KUR açıklaması! "Emekliliklerinde büyük hayal kırıklığı yaşayacaklar"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kendi şirketinde sigortalı olan şirket ortaklarının büyük bölümünün BAĞ-KUR'lu olması gerekirken yanlışlıkla SSK primi ödediğini kaydetti. Erdursun, "Emekliliklerinde büyük hayal kırıklığı yaşayacaklar" dedi

Özgür Erdursun'dan Sosyal Sigortalar Kurumu SSK primi ve BAĞ-KUR açıklaması! "Emekliliklerinde büyük hayal kırıklığı yaşayacaklar"

Kendi şirketinde sigortalı olan şirket ortaklarının büyük bir bölümü hakkında kritik bir bilgilendirme yapıldı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, şirket ortaklarının büyük bölümünün aslında Bağ-Kur'lu olması gerekirken yanlışlıkla SSK primi ödediğini kaydetti.

Erdursun, şöyle devam etti:

"Emekliliklerinde büyük hayal kırıklığı yaşayacaklar... 

Bir bilene danışın hayal kırıklığı yaşamayın..."

ulusal.com.tr

Etiketler; #özgür erdursun #sosyal sigortalar kurumu #ssk #bağ-kur #emeklilik
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