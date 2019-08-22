Kendi şirketinde sigortalı olan şirket ortaklarının büyük bir bölümü hakkında kritik bir bilgilendirme yapıldı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, şirket ortaklarının büyük bölümünün aslında Bağ-Kur'lu olması gerekirken yanlışlıkla SSK primi ödediğini kaydetti.
Erdursun, şöyle devam etti:
"Emekliliklerinde büyük hayal kırıklığı yaşayacaklar...
Bir bilene danışın hayal kırıklığı yaşamayın..."
ulusal.com.tr
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kendi şirketinde sigortalı olan şirket ortaklarının büyük bölümünün BAĞ-KUR'lu olması gerekirken yanlışlıkla SSK primi ödediğini kaydetti. Erdursun, "Emekliliklerinde büyük hayal kırıklığı yaşayacaklar" dedi
Kendi şirketinde sigortalı olan şirket ortaklarının büyük bir bölümü hakkında kritik bir bilgilendirme yapıldı.