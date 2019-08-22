Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kendi şirketinde sigortalı olan şirket ortaklarının büyük bölümünün BAĞ-KUR'lu olması gerekirken yanlışlıkla SSK primi ödediğini kaydetti. Erdursun, "Emekliliklerinde büyük hayal kırıklığı yaşayacaklar" dedi

Kendi şirketinde sigortalı olan şirket ortaklarının büyük bir bölümü hakkında kritik bir bilgilendirme yapıldı.



Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, şirket ortaklarının büyük bölümünün aslında Bağ-Kur'lu olması gerekirken yanlışlıkla SSK primi ödediğini kaydetti.



Erdursun, şöyle devam etti:



"Emekliliklerinde büyük hayal kırıklığı yaşayacaklar...



Bir bilene danışın hayal kırıklığı yaşamayın..."



ulusal.com.tr



