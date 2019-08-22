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Özgür Erdursun paylaştı! Emeklilik için sigortalılık süresi ve yaşını tamamlayan fakat prim günü eksik olan vatandaşın 400 gün prim iadesi bakın kaç lira çıkıyor

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun,  emeklilik için sigortalılık süresi ve yaşını tamamlayan bir vatandaşın prim günü eksik olduğu için emekli olamadığını, en az 3600 günü olması gerekirken sadece 400 günü olduğunu kaydetti. Emekli olamayacağı ve emeklilik yaşını geçtiği için 400 gün primin iadesini istediğini altını çizen Erdursun, bugün 400 gün isteğe bağlı prim ödemek isteyen vatandaşın cebinden çıkacak paranın da 10 bin 914 lira olduğunu ifade etti. Erdursun, "Teyzemiz 400 gün primin iadesi için SGK'ya müracaat ettiğinde kendisine iade tutarı hesaplanarak bilgi veriliyor. 3 Lira, evet sadece ve sadece 3 Türk Lirası" ifadelerini kullandı

Özgür Erdursun paylaştı! Emeklilik için sigortalılık süresi ve yaşını tamamlayan fakat prim günü eksik olan vatandaşın 400 gün prim iadesi bakın kaç lira çıkıyor

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sadece Türkiye'de yaşanacak bir mağduriyet olduğunu belirttiği olay hakkında açıklama yaptı.

Erdursun, emeklilik için sigortalılık süresi ve yaşını tamamlayan bir vatandaşın prim günü eksik olduğu için emekli olamadığını, en az 3600 günü olması gerekirken sadece 400 günü olduğunu kaydetti.

Emekli olamayacağı ve emeklilik yaşını geçtiği için 400 gün primin iadesini istediğini altını çizen Erdursun, bugün 400 gün isteğe bağlı prim ödemek isteyen vatandaşın cebinden çıkacak paranın da 10 bin 914 lira olduğunu ifade etti.

Açıklamalarını sürdüren Erdursun, şöyle devam etti:

"Teyzemiz 400 gün primin iadesi için SGK'ya müracaat ettiğinde kendisine iade tutarı hesaplanarak bilgi veriliyor..

3 Lira, evet sadece ve sadece 3 Türk Lirası...

TC Ramazan Altunöz bu parayla anca 3 yumurta alabilir dedi... Evet SGK alırken 10.914 TL verirken 3 yumurta...

Bu durumda olan binlerce vatandaş mağdur durumda, olması gereken vatandaşa iadenin güncel rakamdan yapılmasıdır. Çok zor olmasa gerek."

ulusal.com.tr

Etiketler; #özgür erdursun #emeklilik #sigorta #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #prim günü #sgk #sosyal güvenlik kurumu
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