Kimya fabrikası Poliya Polyester’de Petrol-İş'e üye olan işçilerden 9'u işten atıldı. Emekçiler, işe geri dönene kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Hava sıcaklığı dışarıda 5 derece. Emekçiler fabrika önünde eylemde.



Eylemin adresi Tekirdağ. Poliya Polyester 'da çalışan işçiler çalışma koşullarının düzeltilmesi için Petrol-İş Sendikasına üye oldu. Fabrikada çoğunluk sağlandı. Başvurunun ardından Petrol-İş yetkiyi aldı.



İşveren sendikaya karşı, önce 4, şimdi de 5 işçiyi işten çıkardı. Gerekçe olarak verim düşüklüğünü gösterdi.



Petrol İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz işçilere destek için fabrika önüne gitti.



Emekçiler, işe iade hakkı için mücadele başlattı.





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