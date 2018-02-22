Hava sıcaklığı dışarıda 5 derece. Emekçiler fabrika önünde eylemde.
Eylemin adresi Tekirdağ. Poliya Polyester 'da çalışan işçiler çalışma koşullarının düzeltilmesi için Petrol-İş Sendikasına üye oldu. Fabrikada çoğunluk sağlandı. Başvurunun ardından Petrol-İş yetkiyi aldı.
İşveren sendikaya karşı, önce 4, şimdi de 5 işçiyi işten çıkardı. Gerekçe olarak verim düşüklüğünü gösterdi.
Petrol İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz işçilere destek için fabrika önüne gitti.
Emekçiler, işe iade hakkı için mücadele başlattı.
ulusal.com.tr
Kimya fabrikası Poliya Polyester’de Petrol-İş'e üye olan işçilerden 9'u işten atıldı. Emekçiler, işe geri dönene kadar mücadele edeceklerini söyledi.
Hava sıcaklığı dışarıda 5 derece. Emekçiler fabrika önünde eylemde.