Petrol-İş Sendikası 28’inci Dönem Genel Temsilciler Kurulu Antalya'da toplandı. Gündemdeki konuları değerlendiren Sendika Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, emekçilerin taleplerini sıraladı, asgari ücretin acilen revize edilmesini istedi. Yaşar, siyasi iktidarın ısrarla değiştirmek istediği Kıdem tazminatı konusunda ise bir kez daha "Kırmızı çizgimiz" uyarısı yaptı.

Direniş ve mücadele sloganlarıyla salona girdiler.



Petrol-İş Sendikası 28’inci Dönem Genel Temsilciler Kurulu Antalya’da toplandı.



Açılış konuşmasını Sendika Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar yaptı. Gündeminde halkı derinden sarsan ekonomik kriz, geçinmenin imkânsız olduğu asgari ücret, emeklilikte yaşa takılanların yaşadığı sıkıntılar ve kıdem tazminatı konuları vardı.



Yaşar, asgari ücrette acilen düzeltme yapılmasını istedi.



Emekçilerin ücretinden kesilen vergide adaletin sağlanmasını talep etti.



Sendika Genel Başkanı, siyasi iktidarın uzun süredir değiştirmek istediği kıdem tazminatı konusuna da değindi. "Kıdem tazminatı emekçilerin kırmızı çizgisidir" diyen Yaşar, hükümete uyarılarda bulundu.



ulusal.com.tr