Petrol İş'ten işverene çağrı

Petrol İş, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin Yüksek Hakem Kurulu’na gitmesini protesto etti. Eylemde konuşan Petrol İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar “4 bin 300 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin müzakere yoluyla bitirilmesini istiyoruz” dedi.

Petrol İş, toplu sözleşme görüşmelerinin masada bitirilmesini istedi.



Türk İş’e bağlı Petrol İş Sendikası ile Tüpraş işvereni arasında 18 Ocak’ta başlayan 2019-2020 yılını kapsayan toplu görüşme iş görüşmeleri tıkanmıştı.



Arabulucu görüşmelerinden de sonuç alınamamış, görüşme sonrası uyuşmazlık tutanağı tutulmuştu.



Sektörde grev ve lokavtın yasak olması nedeniyle toplu sözleşme Yüksek Hakem Kurulu’na gitti. Kurulun kararları kesin ve toplu sözleşme hükmünde. Tarafların itiraz hakkı da bulunmuyor.



Yüksek Hakem Kurulu’nca belirlenecek sözleşmenin işçi lehine olup olmayacağı ise merak konusu. İşçiler ise Tüpraş işvereni Koç Holding’i toplu sözleşmeyi masada bitirmeye davet etti.



İstanbul’da Koç Holding önünde yapılan eylemde Petrol İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar konuştu.



Tüpraş işvereni, toplu iş sözleşmesinin kapsam süresini 3 yıla çıkarmak istiyor. İşveren ayrıca vardiya sisteminde ve ücretli izin hükümlerinde değişiklik yapmak istiyor.



Sendika ise 2 yıllık toplu sözleşme ve işçi ücretlerinde yüzde 50 zam talep ediyor.





HABER: TANSEV KARA

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