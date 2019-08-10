Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerle ilgili bir soruya verdiği cevapta "EYT Ocak 2022'den sonra çıkarsa siz de yararlanırsınız" ifadelerini kullandı. İşte Sarısu'ya gelen soru ver verdiği yanıt

Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerle ilgili bir soruyu yanıtladı.



Gelen soru ve yanıt şu şekilde:



"Soru: 15 Haziran 1973 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Ocak 1997 olup 5963 gün prim ödemem var. Bu şartlarda ne zaman emekli olurum? Askerlik borçlanması emeklilik yaşımı geriye çeker mi? EYT çıkarsa erken emeklilikten yararlanabilir miyim?



Cevap: Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de, 56 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğiniz sigorta başlangıç tarihinden önce olmalı. Askerlik sürenizin 400 gününü borçlanmanız halinde emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5750 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarına tabi olursunuz. Priminiz yeterli olduğundan borçlanmadan sonra prim ödemeseniz de, 55 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. EYT çıkmayacağını başta Cumhurbaşkanı olmak üzere neredeyse tüm yetkililer açıkladı. Ancak 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız Ocak 2022’den askerliğini borçlanırsanız 21 Kasım 2020’den sonra EYT çıkarsa siz de yararlanırsınız."



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