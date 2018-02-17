Trabzon'da, çalıştıkları fabrikadaki haksızlıkların giderilmesi için mücadele eden 7 emekçi işten çıkarıldı. TEKSİF Sendikası'na üye işçiler "Sendikalı olmamızı kimseye engelleyemez" deyip, mücadele başlattı.

Fabrikadaki haksızlıklara karşı mücadele etmeye karar verdiler. TEKSİF sendikasına üye oldular.



Progıda Fındık Entegre Tesisi'nde, 7 çalışan işten çıkarıldı. İşveren küçülme dese de işçiler, örgütlü oldukları için atıldıklarını söylüyor.



Tesiste 800'e yakın işçi çalışıyor. Çıkarılan emekçiler, çalıştıkları dönemde büyük haksızlığa uğradıklarını Ulusal Kanal'a anlattı.



Tek Gıda İş Sendikası Ordu Şube Başkanı Ali Öner, mücadele başlattıklarını belirtti.



Tek Gıda İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri İbrahim Ören de işvereni uyardı.



HABER-KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ

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