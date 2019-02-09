PTT'de tasarruf tedbirleri çalışanları vurdu. PTT Genel Müdürlüğü "100 günlük Acil Eylem Planı" adı altında çalışanların mesai ücretleri ve izinlerinde kesintiye gitti. Türk Haber-Sen, hukuk dışı kararı protesto etti

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT), "100 günlük Acil Eylem Planı" adı altında önce çalışanların mesai ücretlerinde kesintiye gitti. Ardından çalışanlara, yıllık izin, hastalık izni ve sendikal izin gibi konuların artık haftalık 40 saatlik çalışmaya dahil edilmeyeceği duyuruldu.



PTT'de örgütlü Türk Haber-Sen, İstanbul Topkapı'da bulunan Fatih Posta Dağıtım Müdürlüğü önünde, eylem yaptı.



Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu, "Kamu çalışanlarının maaşlarının gerçek enflasyon karşısında eridiği, çarşı pazarın yangın yerine döndüğü bir ortamda bu düzenlemenin tasarruf mantığı ile açıklanması mümkün müdür? PTT'nin tasarruf edeceği alan mı kalmamıştır?" dedi



Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu, çalışanların mesai ücretleri ve izin haklarından tasarruf edilmesinin hukuka ayrı olduğunu vurguladı.



ulusal.com.tr

