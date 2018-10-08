Real Hiper Marketler zincirinin kapatılması ile işsiz kalan işçiler, tazminat mücadelesi yürütüyor. Yurttaşlardan destek isteyen işçiler, “Reklamlara trilyonlar harcanıyor, yargı kararları yok sayılıyor" diyorlar.

Real Marketler Zinciri'nin iflas kararı sonrası ortada kalan işçiler, 15 aydır hakları için mücadele ediyor.Mücadelelerini geçen Haziran ayında işten çıkartılan Makro Market işçileriyle birleştiren işçiler, Ankara’da toplandı.DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Anadolu Şubesi’nde basın açıklaması yapan işçiler adına Real çalışanı Eylem Kaya konuştu.Kaya yurttaşlardan destek istedi.İşçilere, DİSK’e bağlı Nakliyat İş de destek verdi.Beğendik Mağaza İşletmeleri, bünyesinde yer alan Real Hipermarketler zincirini, mahkemeden iflas kararı isteyerek kapatma kararı almıştı.27 Temmuz 2017 tarihinde verilen kapatma kararı sonrası toplam 12 mağazada bin 720 işçi işsiz kaldı, işçiler tazminatlarını alamadı.