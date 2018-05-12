Yaklaşık 10 aydır hakları için mücadele eden Real Market işçileri, Ankara’da Metro Etlik mağazası önünde eylem yaptı. İhbar ve kıdem tazminatları ödenmeden işten atılan emekçiler, anneler günü hediyesi alacak vatandaşlara da çağrıda bulundu.

Uzun süredir hakları için mücadele veren Real Market işçileri yine alandaydı. İşçiler, bu kez 13 Mayıs anneler günü için çağrı yaptı.Real Hipermarketler Zinciri, 2000’li yılların başında Metro Grup’un bir kuruluşu olarak Türkiye’de faaliyetine başladı.Marketler zinciri, 2014’ün Haziran ayında, çalışanlarının tüm kıdem haklarıyla birlikte Beğendik Marketler Grubu’na devredildi.Ancak şirket el değiştirdikten sonra Beğendik Grubu 2016 yılı Nisan ayında bir anda iflas başvurusunda bulundu ve Türkiye genelinde bin 700 işçi kapı önüne kondu.Kıdem ve ihbar tazminatları ödenmeden işten atılan çalışanlar, 15 yıllık alacakları için mücadele başlattı ve yargıya başvurdu.Yargıtay ve iş mahkemeleri işçilerin haklı, iflasın ise hileli olduğuna karar verdi ve iflası durdurdu.Yargı kararlarına rağmen hakları ödenmeyen çalışanlar, Ankara’da Metro Etlik Mağazası önünde eylem yaptı.Eylemde konuşan işçiler, yurttaşlardan destek istedi.