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Real ve Makro işçileri haklarını istiyor

Real ve Makro market işçileri, gasp edilen hakları için ortak eylem yaptı. Tazminatlarını ödemeyen işverene tepki gösteren emekçiler, yurttaşlara çağrıda da bulundu.

Real ve Makro işçileri haklarını istiyor

Metro Grup’a bağlı Real Marketler Zinciri’nin iflas kararı sonrası ortada kalan işçiler 1,5 yıldır hakları için mücadele ediyor.

Mücadelelerini geçtiğimiz haziran ayında işten çıkartılan Makro Market işçileriyle birleştiren Real Market çalışanlar, Ankara’da toplandı.

Hakları için daha önce basın açıklamaları, kasa kilitleme ve oturma eylemi yapan Real ve Makro market emekçileri, bu kez Ankara’da Nata Vega alışveriş merkezi önünde ortak eylem yaptı.

Eylemde yurttaşlardan destek isteyen emekçiler işverene “Tazminatlarımızı derhal ödeyin’ çağrısını yineledi.

Beğendik Mağaza İşletmeleri bünyesinde yer alan Real Hipermarketler zincirini, mahkemeden iflas kararı isteyerek kapatma kararı almıştı.

27 Temmuz 2017'de verilen kapatma kararı sonrası bin 720 çalışan, tazminatlarını dahi alaman işsiz kaldı.

Real işçileri ile aynı kaderi paylaşan Makro Market emekçileri de 27 Ekim 2017 tarihinde ilan edilen konkordato sonrası tazminatları ödenmeden kapının önüne konmuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #real #makro #boykot #Beğendik #işçi
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