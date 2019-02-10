Salteks adlı tekstil şirketinde çalışan 20 emekçi iddialara göre sendikaya üye oldukları için "Hainlikle" suçlanıp işten atıldı. Türk-İş'e bağlı Teksif Sendikası'na üye olan 20 emekçi, İstanbul Çatalca'daki fabrika önünde toplanarak eylem yaptı.

Haftanın 7 günü 12 saat üzerinden çalışıyor, bayramlarda dahi izin kullanamıyorlardı. Ekmek teknelerindeki çalışma koşulları düzeltilsin diye sendikalı oldular, hain ilan edildiler. Onlar Salteks fabrikasının tekstil işçileri.



İstanbul Çatalca'da Türk'İş'e bağlı Teksif Sendikası'nın örgütlenme çalışması yürüttüğü Salteks Tekstil'de 20 çalışan işten atıldı. Gerekçe ise "Sendikaya üye olmak"...



Çalışanların ve Sendikanın iddiasına göre Salteks işvereni, işçileri "Ekmek yedikleri yere ihanetle" suçlandı.



Türk- İş'e bağlı sendikalar da işten atmalara karşı Çatalca'da bulunan fabrika önünde yaptıkları basın açıklaması ile tepki gösterdi.



Teksif Sendikası Genel Teşkilatlandırma Ve Eğitim Sekreteri Ersin Çelik işverene anayasayı hatırlattı "Suç işliyorsunuz" dedi.



Türk-İş İstanbul 1'inci Bölge Temsilcisi Adnan Uyar da işçilerin yanındaydı. İşçilere "Hain" diyen işverene sert tepki gösterdi.



İşten atılan emekçiler Ulusal Kanal'a konuştu. Anayasal haklarını kullandıklarını vurgulayan emekçiler "Yıllarca emek verdik sendikalı olduk diye hain ilan edildik" diyerek işverene sitem etti.





ulusal.com.tr