Sendikalı oldukları için işten atılan Salteks işçilerinin hak arama mücadelesi sürüyor. Fabrika önünde 10 gündür direnişte olan emekçilere Türk Metal Sendikasından destek geldi.

İstanbul Çatalca'da Salteks Tekstil işçilerinin mücadelesi sürüyor. Salteks emekçileri düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle Türk-İş'e bağlı Teksif Sendikası'na üye olmuş ancak işveren tarafından "Ekmek yediğiniz yere ihanet ediyorsunuz" denilerek işten atılmışlardı.



İşten çıkarılan işçi sayısı 24'e yükseldi. İşçilerin emek mücadelesi ise sürüyor. Sabah 7'de fabrika önüne giden emekçiler, gündüz vardiyası bitene kadar kapı önünden ayrılmıyor.



Direnişteki emekçilere Türk Metal Sendikası'ndan da destek geldi. Mercedes işçileri ve Çorlu'da sendikal mücadele yürüten Tamteks emekçileri de arkadaşlarını yanlız bırakmadı.



Türk Metal Sendikası İstanbul Şube Başkanı Murat Salar, Salteks işverenine seslendi.



Emekçiler, belediye başkan adaylarının ve siyasi partilerin duyarsızlığından şikayetçi.



Yalnızca ekmeğinin peşinde olan emekçiler, sonuna kadar mücadelede kararlı.





ulusal.com.tr