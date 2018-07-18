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Şeker fabrikalarında kıyım başladı

AKP Hükümeti'nin "Özelleşen farikalarda işçiler mağdur edilmeyecek" vaatleri bir kez daha boşa düştü. Erzurum, Elbistan, Erzincan, Burdur ve Afyon'da toplam 2 bin 649 emekçi işten çıkarıldı. Özelleştirme ve taşeron mağduru olan işçiler tepkili.

Şeker fabrikalarında kıyım başladı

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım 9 Mart'ta böyle dedi, ancak tam tersi oldu. AKP Hükümeti eliyle fabrikalar satıldı, ihaleyi alan firma emekçilerin işine son verdi.

Erzurum, Elbistan, Erzincan, Burdur ve Afyon'da toplam 2 bin 649 emekçi aynı kaderi paylaştı. İşçiler ekmeğinden oldu.

Erzurum Şeker Fabrikası'da toplam 144 taşeron emekçisi işsiz kaldı. Eylem yapıp seslerini duyurmaya çalıştılar.

Taşeron işçisi, değil kadroya geçmek mevcut konumundan da oldu. Çalışanların kıdem tazminatları yok sayıldı. Verilan sözler tutulmadı.

Şeker fabrikalarında kadrolu işçiye de kıyım başladı. Kırşehir’de, Turhal’da, emeklisi dolan işçiler zorla emekli ettirilyor.  Henüz emekliliği gelmeyenler ise başka yerlere sürgün ediliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #şeker fabrikaları #özelleştirme #taşeron
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